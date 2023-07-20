Воздушная тревога объявлена по всей Украине 20 июля 2023

Воздушная тревога объявлена по всей Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории всей Украины объявлена воздушная тревога во второй половине дня 20 июля 2023 года. Об этом следует из данных онлайн-портала украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены тревоги также прозвучали в Киеве и Киевской области.

Напомним, Вооруженные силы (ВС) России регулярно наносят удары высокоточным оружием по объектам украинской военной инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российские военные, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ), наносят удары исключительно по военным объектам на украинской территории.