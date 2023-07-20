Госдума приняла законопроект о трудовом воспитании школьников Фото: Олег Укладов

Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект о трудовом воспитании учащихся школ.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, документ «дополнит понятие «воспитание» составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».

По замыслу авторов законопроекта, будет отменена норма о запрете привлечения учащихся к труду без их согласия или согласия их родителей. Уточняется, что к общественно полезной работе могут быть отнесены, например, высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке или музее.

Кроме того, согласно документу, для школьников будет введено понятие «профориентация». Занятия по профориентации помогут учащимся выбрать профессию, в том числе благодаря экскурсиям на предприятия, отмечается в сообщении.

Напомним, сайт KP.RU разбирался, зачем в России нужно обязывать школьников трудиться.