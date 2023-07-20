Эксперты МАГАТЭ не обнаружили взрывчатых веществ на Запорожской АЭС

МАГАТЭ продолжает осматривать Запорожскую АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе очередной инспекции не обнаружили тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или признаков минирования на объектах Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси отметил, что за последнюю неделю были проведены обходы и дополнительные инспекции ЗАЭС.

"Но они (инспекторы) все еще ждут, когда получат доступ на крыши зданий реакторов", - добавил глава МАГАТЭ.

Напомним, миссия агентства устраивает проверки на ЗАЭС начиная с 5 июля на фоне появившейся ранее информации о готовившейся провокации со стороны Киева. Станция была проверена минимум три раза, по итогам всех инспекций признаков минирования обнаружено не было.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала МАГАТЭ обратить особое внимание на атаки Украины против российских АЭС и осудить действия киевского режима.