Экономист оценил текущую ситуацию с инфляцией в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В летний период в России идет период низкой инфляции, поэтому то и цены сейчас растут, а не падают. Этим наблюдением поделился кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с «Лентой.ру».

Он также допустил, что Центробанк России может поднять ключевую ставку на один два процентных пункта.

При этом экономист Василий Карпунин объяснил, что возможное повышение ключевой ставки может положительно сказаться на укреплении рубля. Эти слова специалиста привели на портале Life.ru. Он подчеркнул, что сейчас есть и динамика роста цены на нефть, а также американский доллар начал ослабевать.

Того же мнения придерживается и аналитик Наталья Мильчакова, которая в беседе с RT рассказала, что сейчас влияет на курс рубля. Она подчеркнула, что текущее ослабление связано с геополитическими рисками, но ЦБ России может укрепить рубль, приняв решение о повышении ключевой ставки.