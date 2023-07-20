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НовостиПроисшествия20 июля 2023 16:36

Подозреваемый в похищении девочки в Ростовской области арестован на два месяца

Мужчина заманил ребенка к себе в квартиру сладостями
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Подозреваемый в похищении девочки в Ростовской области арестован на два месяца

Подозреваемый в похищении девочки в Ростовской области арестован на два месяца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд арестовал Ивана Гребенникова, подозреваемого в хищении шестилетней девочки в городе Шахты Ростовской области.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области, мужчина был взят под стражу на 1 месяц и 29 дней.

Напомним, во вторник, 18 июля, шестилетняя девочка пропала во время прогулки на детской площадке. Она находилась там вместе с бабушкой, а когда та ненадолго отлучилась, малышка исчезла. Вскоре на записях с камеры видеонаблюдения стало известно, кто увел ребенка с игровой площадки. Это оказался высокий мужчина с короткой стрижкой и солнцезащитными очками на лице.

На видеозаписи видно, что перед тем, как исчезнуть, девочка зашла с незнакомцем в продуктовый магазин. Они какое-то время простояли у витрины с пирожными. Предположительно, мужчина покупал ей сладости. К ночи ребенок вернулся к родителям – ее нашли дома у похитителя.