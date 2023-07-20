Нейробиологи БФУ Канта нашли молекулы, которые помогут в лечении инсульта Фото: Shutterstock

Нейробиологи из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта нашли молекулы, которые отвечают за формирование новых нейронов у крыс. В дальнейшем это открытие поможет в лечении инсульта. Об этом рассказали «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Отмечается, что это открытие позволит находить «молекулярные мишени» для лекарств, которые будут восстанавливать нейропластичность пациентам, который пережили повреждение мозга, такое как инсульт.

Поскольку инсульт может появиться из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, человеку необходимо следить за состоянием своего здоровья. Так например кардиолог Ольга Якушева поведала, что глубокие морщины на лбу могут свидетельствовать о проблемах с сердцем, которые и могут приводить к инфарктам и инсультам.

Если у человека есть глубокие морщины, которые не связаны с возрастными процессами, то стоит пройти обследование у специалиста. Эти слова специалиста опубликовали на портале RT.

Изучение организма человека все дальше продвигается и уже сейчас появляются инновационные технологии. В Санкт-Петербурге разработали специальное программное обеспечение, которое поможет анализировать нейронные связи, которые формируются в мозге. Об этом рассказали «Известия». Это ПО может стать ключевым фактором для расшифровки множества исследований и выявлять наиболее перспективные из них.