Песков: Канада все время пытается бежать впереди всех в вопросе санкций против РФ

Песков заявил, что Канада все время пытается бежать впереди всех в вопросе санкций против РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Канады всегда стараются «бежать впереди всех» в вопросе санкций в отношении России, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Канада все время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый «санкционерщик», – заявил он в беседе с ТАСС.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 20 июля, Оттава расширила список антироссийских санкций. Под ограничения попали 39 физических и 25 юридических лиц из РФ, говорится в заявлении правительства Канады.

Так, в санкционный список включены певцы Филипп Киркоров, Тимати, певицы Валерия и Юлия Чичерина, режиссер Никита Михалков, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, а также актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян.

Канадские власти также ввели ограничения против министра культуры РФ Ольги Любимовой, министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, а также в отношении Министерства культуры и Минобрнауки РФ.