Посол Антонов: Россия не готовит диверсии против гражданских судов в Черном море

Посол Антонов заявил, что Россия не готовит диверсии против судов в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления США о наличии у них сведений о "планах России осуществить диверсии" против гражданских судов в Черном море являются фальсификациями, Москва не планирует ничего подобного, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Попытки приписать России подготовку неких атак на гражданские суда – фальсификация чистой воды. Ни для кого не секрет, что администрация США не брезгует самыми низменными антироссийскими информационными провокациями», – приводятся его словам в Telegram-канале посольства РФ в США.

Как отметил дипломат, диверсии против гражданских объектов полностью противоречат подходам Москвы, которая «всегда выступала на передовой борьбы с такими преступлениями». По мнению посла, заявления Вашингтона можно расценить как стремление «замаскировать собственную деструктивную деятельность» по саботажу выполнения зерновой сделки и подорвать доверие к России.

Как писал сайт KP.RU, накануне Минобороны России выступило с предупреждением, что с 20 июля 2023 все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева, отметили в ведомстве. Кроме того, некоторые морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходств.