"Боялся, что отправят в психушку": Житель Новосибирска чипировал себе мозг с помощью дрели

Житель Новосибирска утверждает, что сам вживил себе в голову электрод. Фото: соцсети/предоставлено Михаилом Радугой

Уроженец Новосибирска, 40-летний блогер Михаил Радуга провел себе трепанацию черепа на дому с помощью обыкновенной дрели. Сомнительный эксперимент едва не стоил ему жизни.

Михаил Радуга рассказал "КП-Новосибирск", что давно хотел управлять своими сновидениями, поэтому начитался различной информации в интернете и решился провести наисложнейшую операцию у себя на дому. Рассказывать об этом он никому не стал, потому что боялся психушки. В итоге всё закончилось учетом в нейрохирургии.

"Это гораздо опаснее, чем вы можете представить. Мне не хватило реального опыта хирургии, что привело к большой потери крови и другим сложностям, которые чудом не стоили жизни", - признался новосибирский блогер.

Консультирующий нейрохирург Алекс Грин из Оксфордского университета осудил действия российского экспериментатора. В комментарии для издания Daily Mail ученый сказал, что Михаил Радуга мог просто умереть из-за кровотечения из кортикальной вены или внутримозгового сосуда.

Помимо врачей, поступок новосибирского блогера не оценили и подписчики в Сети. Одни порекомендовали Радуге обратиться за помощью к психиатру, а другие усомнились в правдивости действий блогера.