Пьяный поляк на лодке чуть не нарушил границу России, его задержали

Пьяный поляк на лодке едва не нарушил границу России Фото: Архив "КП"

В Польше задержали пьяного мужчину, который едва не нарушил границу с Россией. Пресс-секретарь полиции города Крыница-Морска Каролина Фигель рассказала, что 72-летний поляк был задержан на борту парусной яхты в семи километрах от РФ.

Как передает польская газета Nam, с просьбой помочь остановить яхту в полицию обратились сотрудники пограничной стражи. Судно направлялось в сторону Россию и долгое время не отвечало на вызовы.

После этого полиция направила на перехват яхты морской патруль, силы которого и обнаружили на борту мужчину. Пенсионер был настолько пьян, что не смог назвать своего имени и едва стоял на ногах. Вместе с тем он все-таки объяснил стражам порядка, что вышел на яхте из порта Гдыня и планировал попасть в Копенгаген.

По информации издания, в крови мужчины обнаружили почти два промилле алкоголя. Пенсионера доставили в полицейский участок, ему грозит до двух лет лишения свободы.