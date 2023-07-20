Стало известно, какие продукты вредны для зубов

Стало известно, какие продукты наиболее вредны для зубов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наиболее вредный продукт для здоровья зубов — сахар. При этом также «врагами» для полости рта можно назвать цитрусовые, кока-колу, красное вино и чай. Об этом рассказала хирург-стоматолог Надежда Патлатая в беседе с NEWS.ru.

— Если вы соблюдаете гигиену и понимаете, что употребили какую-то вязкую карамельку или ириску, но пойдете после этого почистите зубы, то это не так уж и страшно, — посоветовала Патлатая.

Она также поделилась, что если про вред сахара все уже давно знают, то вред кока-колы не так очевиден. По словам специалиста, в ней содержится ортофосфорная кислота , которую стоматологи используют на приеме для протравки эмали.

При этом врач отметила, что если желание выпить колы есть, то лучше делать это через трубочку, чтобы напиток не контактировал с зубами. В свою очередь цитрусовые истончают эмаль из-за высокой кислотности. А вот красное вино и чай, могут окрашивать эмаль и портить естественный цвет зубов.

Ранее KP.RU рассказывал, что кариес может быть взаимосвязан с искусственным вскармливанием ребенка. При таком типе кормления у ребенка формируется слабая эмаль, которая более подвержена развитию кариеса.