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НовостиЭкономика20 июля 2023 18:31

Карты UnionPay от «Тинькофф-банка» перестанут работать за пределами России

Теперь организация не оформляет эти банковские карты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Карты UnionPay от «Тинькофф-банка» перестанут работать за пределами России

Карты UnionPay от «Тинькофф-банка» перестанут работать за пределами России

Фото: Shutterstock

Карты от «Тинькофф-банка», подключенные к платежной системе UnionPay, перестанут работать за пределами России с четверга, 20 июля, сообщили в финансовой организации.

Как передает ТАСС, клиентам банка в других странах рекомендовали быстрее снять наличные, поскольку карты перестанут работать в ближайшие часы. В самой России карты UnionPay продолжают работать без изменений.

В настоящее время «Тинькофф-банк» уточняет, в каких именно странах карты UnionPay продолжают действовать. Там добавили, что сейчас кредитная организация не оформляет эти банковские карты.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 20 июля, власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении пяти российских банков, чтобы ограничить доступ РФ к межуднародной финансовой системе, сообщает Министерство финансов США. Под санкции попал в том числе и банк «Тинькофф».