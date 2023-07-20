Карты UnionPay от «Тинькофф-банка» перестанут работать за пределами России Фото: Shutterstock

Карты от «Тинькофф-банка», подключенные к платежной системе UnionPay, перестанут работать за пределами России с четверга, 20 июля, сообщили в финансовой организации.

Как передает ТАСС, клиентам банка в других странах рекомендовали быстрее снять наличные, поскольку карты перестанут работать в ближайшие часы. В самой России карты UnionPay продолжают работать без изменений.

В настоящее время «Тинькофф-банк» уточняет, в каких именно странах карты UnionPay продолжают действовать. Там добавили, что сейчас кредитная организация не оформляет эти банковские карты.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 20 июля, власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении пяти российских банков, чтобы ограничить доступ РФ к межуднародной финансовой системе, сообщает Министерство финансов США. Под санкции попал в том числе и банк «Тинькофф».