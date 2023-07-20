Суд арестовал в Москве мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина

Суд арестовал мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таганский суд Москвы арестовал мужчину, который пытался поджечь Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади, бросив в него коктейль Молотова.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Константина Старчукова обвиняют в хулиганстве, он заключен под стражу до 18 сентября 2023 года. Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано, добавила собеседница агентства.

Напомним, правоохранительные органы вечером в понедельник, 17 июля, задержали мужчину с коктейлем Молотова у Мавзолея Ленина в Москве. Его доставили в отделение полиции.

В начале июля в городе Городец Нижегородской области полицейские задержали пенсионерку, которая хотела поджечь коктейлем Молотова банк. Женщина кинула на коврик около здания кредитного учреждения бутылку с воспламеняющейся смесью после убеждений мошенников.