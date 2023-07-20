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НовостиПроисшествия20 июля 2023 19:15

Суд арестовал в Москве мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина

Он заключен под стражу до 18 сентября 2023
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Суд арестовал мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова

Суд арестовал мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таганский суд Москвы арестовал мужчину, который пытался поджечь Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади, бросив в него коктейль Молотова.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Константина Старчукова обвиняют в хулиганстве, он заключен под стражу до 18 сентября 2023 года. Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано, добавила собеседница агентства.

Напомним, правоохранительные органы вечером в понедельник, 17 июля, задержали мужчину с коктейлем Молотова у Мавзолея Ленина в Москве. Его доставили в отделение полиции.

В начале июля в городе Городец Нижегородской области полицейские задержали пенсионерку, которая хотела поджечь коктейлем Молотова банк. Женщина кинула на коврик около здания кредитного учреждения бутылку с воспламеняющейся смесью после убеждений мошенников.