Рабочий погиб из-за обрушения крыши в колонии Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крыша исправительной колонии № 5 в Нижнем Тагиле обрушилась во время ремонта, в результате происшествия погиб один из рабочих, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как передает «КП – Урал», мужчина упал с большой высоты, получив травмы, несовместимые с жизнью. Еще один монтажник получил множественные переломы – его отправили в больницу на срочную операцию, третий рабочий находится под завалами. Из сотрудников колонии и осужденных никто не пострадал.

В настоящее время Следственное управление СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Напомним, в середине июня в Москве на строительном объекте рабочий сорвался со строительных лесов и упал с высоты шестого этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте.