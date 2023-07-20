Самолет ВКС России подвергся воздействию систем наведения F-16 в Сирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет Воздушно-космических сил России подвергся в небе над Сирией воздействию систем наведения истребителей F-16, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«Зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики», – сказал он журналистам.

По словам контр-адмирала, американские истребители F-16 и французский Rafale десять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные маршруты. Кроме того, добавил Гуринов, возглавляемая США международная коалиция 12 раз за прошедшие сутки нарушила протоколы деконфликтации, осуществив полеты беспилотников, не согласовав их с Россией.

Напомним, в начале мая этого года ЦПВС сообщал об активации систем наведения боевых самолетов США против ВКС России в Сирии.