Технолог Горенкова: проросшим и зеленым картофелем можно отравиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова рассказала, какой картофель употреблять в пищу запрещено. На опасность укажет цвет. Нельзя употреблять проросший или зеленый картофель. Перед употреблением таких корнеплодов, нужно удалять проросшие или зеленые части перед приготовлением.

- Зеленый цвет и проросшие ростки указывают на высокое содержание алкалоида картофеля, соланина, который представляет серьезную угрозу для человека, - говорит эксперт NEWS.ru.

С продуктом, в котором повышено содержание соланина, люди встречаются часто. Последствия употребления такого продукта могут разниться – от легкого недомогания до инвалидности и даже смерти.

Чтобы получить от употребления картофеля как можно больше пользы, стоит запекать его или отваривать с кожурой. При таком способе готовки в продукте сохранится содержащийся калий. А он полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.