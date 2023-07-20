Депутат Останина предложила вводить уголовную ответственность до 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В России могут снизить возраст привлечения к уголовной ответственности. Нина Останина, председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, заявила, что возрастной ценз нужно пересмотреть. В настоящий момент это 14 лет, а если изменения будут приняты – то его опустят до 12 лет.

К такому решению законотворцев подтолкнула страшная история, которая произошла в Москве. 11-летнего школьника убил его 13-летний приятель.

По словам Останиной, ГД начала консультации с МВД по этому вопросу. Однако, МВД пока не предоставило статистику о совершаемых детьми преступлениях.

- Возрастная планка все ниже и ниже. Все снижается. Дети взрослеют раньше. Они совершают преступления до того, как успевают осознать самих себя. Мы не можем все это оставить: школа не справляется, родители не справляются. Страх перед наказанием — это хорошая сила. Другого я пока не вижу, — добавила Останина в беседе с NEWS.ru.

Ранее kp.ru рассказывала, что мальчик, убившей приятеля, решился на такой поступок после ссоры.

- Взяли сигарет и газировки. И в какой-то момент снова поссорились. «Не знаю, что на меня нашло. Но я начал бить его ножом, - рассказал во время беседы со следователем школьник.