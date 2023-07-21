Оперштаб: движение на Крымском мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновлено. Фото: REUTERS

На Крымском мосту возобновили движение после того, как оно было временно остановлено поздним вечером в четверг 20 июля. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым в своем Telegram-канале.

«Движение по Крымскому мосту возобновили», - сообщили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что на мосту остановлено движение и звучит сигнал воздушной тревоги.

Напомним, 17 июля около четырех утра стало известно, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Два удара по Крымскому мосту со стороны ВС Украины были нанесены в 03:04 и 03:20 утра. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры.

В результате теракта погибли супруги из Белгорода, которые ехали на отдых в Крым. Их дочь госпитализирована с травмами. Подробности здесь на KP.RU.