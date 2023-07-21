Сенатор Грассли опубликовал документ ФБР о коррупционных связях Байдена

Американский сенатор опубликовал документ с описанием коррупционной схемы с участием Байдена. Фото: REUTERS

В США обнародовали документ ФБР, в котором раскрывается коррупционная схема с участием Джо Байдена. Записи спецслужбы со ссылкой на анонимного информатора опубликовал сенатор Чак Грассли.

В документе идет речь о том, что украинская энергетическая компания Burisma предложила место в совете директоров Хантеру Байдену, сыну действующего президента США Джо Байдена, с расчетом на то, что Хантер «через отца защитит компанию от проблем разного рода». Также в опубликованном тексте приводятся слова главы компании Злочевского, который якобы озвучил стоимость «решения вопроса» отцом и сыном Байденами. Злочевский якобы заявил, что Джо и Хантер Байдены за закрытие вопроса с антикоррупционным расследованием должны были получить 10 миллионов долларов.

Ранее сын президента США Хантер Байден выпустил автобиографию, в которой рассказал о ссорах с отцом, наркозависимости и алкоголизме и признался, что на Украине ему платили деньги «только из-за фамилии».

Также сообщалось, что сын Джо Байдена забыл в ремонте ноутбук с «тоннами» компромата.

Еще в 2019 году Байден обругал избирателя за слова о «теплом местечке» на Украине. Участник предвыборной встречи обвинил демократа в том, что он устраивает своих детей на хорошие должности.