ЦРУ не нашло признаков подготовки России к использованию ядерного оружия на Украине

В США заявили, что не видят признаков намерений России применить ядерное оружие на территории Украины. Фото: REUTERS

ЦРУ не нашло признаков того, что Российская Федерация собирается использовать ядерное оружие на территории Украины. Об этом заявил глава американского разведывательного ведомства Уильям Бернс.

«Мы не видим сегодня никакой конкретной подготовки к потенциальному применению ядерного оружия», - сказал Бернс, выступая на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Мероприятие проходит 18-21 июля в Колорадо.

Ранее власти Польши попросили НАТО о размещении на территории страны американского ядерного оружия.

Тем временем министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что заход стратегической подводной лодки Военно-морского флота Соединенных Штатов в южнокорейский порт Пусан может стать условием для применения ядерного оружия Корейской Народно-Демократической Республикой.

Что будет, если на Украине придется применять тактическое ядерное оружие, читайте здесь на KP.RU.