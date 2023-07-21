Польские депутаты устроили нецензурную перепалку из-за украинского зерна

В Польше депутаты устроили нецензурную перепалку из-за украинского зерна. Фото: REUTERS

Польские депутаты Януш Ковальский и Дариуш Климчак повздорили из-за украинского зерна в прямом эфире местного телевидения, в перепалке дошло до нецензурной брани.

Политики обсуждали импорт украинского зерна в эфире телеканала Polsat. Нецензурные высказывания допустил представитель оппозиционной Польской народной партии Климчак после того, как его оппонент предложил не открывать польский рынок для украинского зерна. Климчак обвинил Ковальского во лжи, заявив, что правящая коалиция уже дала согласие на ввоз украинского продовольствия в ущерб интересам польских сельзозпроизводителей. Ведущей пришлось встать между оппонентами, чтобы успокоить их.

Накануне Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию о запрете на ввоз зерна из Украины.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил что Польша закроет свои границы для ввоза украинского зерна, но оставит возможность для его транзита.

Тем временем профессор из Варшавы Артышак рассказал об опасности неконтролируемого импорта украинского зерна для польских фермеров.