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НовостиПолитика21 июля 2023 2:25

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад пытается завладеть ресурсами России

Эксперт указал на желание Запада завладеть российскими полезными ископаемыми, нефтью, газом и продовольствием
Мария ПАВЛОВА
Бывший советник Пентагона рассказал о планах Запада завладеть ресурсами России.

Бывший советник Пентагона рассказал о планах Запада завладеть ресурсами России.

Фото: REUTERS

Запад пытается завладеть неисчерпаемыми российскими природными ресурсами. Для этого он пытается как можно сильнее ослабить Россию. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор указал на то, что в план западных элит входит уничтожение идентичности народов и отметил, что этот план давно запущен в Евросоюзе. Запад намерен реализовать подобное и в России, добавил эксперт.

«Президент Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», - сказал Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Ранее политолог фон Шторх заявил, что Россию пытаются убрать с «великой шахматной доски», но народ Европы против. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров в среду 19 июля, выступая перед руководителями некоммерческих организаций Российской Федерации рассказал, что западные страны пытались продвигать антироссийские тексты во время саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).