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НовостиПолитика21 июля 2023 2:40

Взрывы в Одессе повредили здание генконсульства Китая

Ударной волной в китайском консульстве повредило несколько стен и выбило окна
Мария ПАВЛОВА
В китайском консульстве в Одессе взрывом повреждены стены и выбиты окна. Фото носит иллюстративный характер.

В китайском консульстве в Одессе взрывом повреждены стены и выбиты окна. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Одессе при взрывах пострадало здание консульства Китайской Народной Республики. Об этом сообщает МИД Китая. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Повреждения причинила ударная волна, уточнили в МИД КНР, добавив, что люди при этом не пострадали.

«Взрывной волной повреждены несколько наружных стен и выбиты окна», - сказано в сообщении.

В МИД Китая подчеркнули, что КНР принимает меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и их персонала на территории Украины.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Одессе в ночь на 21 июля. Взрывы были зафиксированы на территории Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили в центре Крыма беспилотный летательный аппарат, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Накануне на Крымском мосту на непродолжительное время было остановлено движение и звучал сигнал воздушной тревоги.