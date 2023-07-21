Взрывы в Одессе повредили здание генконсульства Китая

В китайском консульстве в Одессе взрывом повреждены стены и выбиты окна. Фото носит иллюстративный характер.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Одессе при взрывах пострадало здание консульства Китайской Народной Республики. Об этом сообщает МИД Китая. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
Повреждения причинила ударная волна, уточнили в МИД КНР, добавив, что люди при этом не пострадали.
«Взрывной волной повреждены несколько наружных стен и выбиты окна», - сказано в сообщении.
В МИД Китая подчеркнули, что КНР принимает меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и их персонала на территории Украины.
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Одессе в ночь на 21 июля. Взрывы были зафиксированы на территории Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога.
Также сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили в центре Крыма беспилотный летательный аппарат, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Накануне на Крымском мосту на непродолжительное время было остановлено движение и звучал сигнал воздушной тревоги.