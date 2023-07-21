В Кузбассе будут судить санитарку детского санатория за гибель двухлетней девочки

В Кузбассе будут судить санитарку, из-за халатности которой погибла двухлетняя девочка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Кузбассе будут судить 45-летнюю санитарку детского туберкулезного санатория за причинение смерти по неосторожности. Из-за ненадлежащего исполнения женщиной своих должностных обязанностей погибла двухлетняя девочка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.

Сообщается, что в мае 2023 года санитарка не проводила двухлетнюю пациентку санатория в туалет. Позже девочку нашли без признаков жизни в баке с дезинфицирующим раствором. По версии следствия, санитарка знала, что в туалете находится емкость с раствором.

Накануне семилетняя девочка умерла в Петербурге от привезенной с отдыха загадочной болезни. В обстоятельствах смерти девочки сейчас разбираются следователи.

Тем временем в Екатеринбурге четырехлетний мальчик умер в больнице от миокардита после того, как его несколько дней лечили от гастрита.

Как мать три года скрывала, что ее 5-летнего сына жестоко убил и закопал в лесу отчим, читайте здесь на KP.RU.