США усилят двумя кораблями свое присутствие в Ормузском проливе

Пентагон направляет два корабля для усиления военного присутствия США в Ормузском проливе. Фото: REUTERS

Пентагон направит два десантных корабля для усиления военной группировки в Ормузском проливе. Об этом сообщается в заявлении Центрального командования вооруженных сил США. Документ опубликован на официальном сайте американского оборонного ведомства, он доступен здесь.

Речь идет об универсальном десантном корабле USS Bataan и десантном корабле-доке USS Carter Hall. Ранее в регион были направлены эсминец Thomas Hudner и истребителями F-16 и F-35.

Усиление военной группировки США в регионе предназначено для защиты от якобы исходящей от Ирана угрозы, сказано в документе.

Ранее сообщалось, что самолет ВКС России подвергся воздействию систем наведения F-16 в Сирии в то время, как он совершал плановый полет вдоль южной границы арабской республики.

Тем временем американский военный с громким хохотом убежал в Северную Корею.