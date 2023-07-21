Глава ЦРУ Бернс заявил, что в США заранее знали о мятеже Пригожина

Глава ЦРУ заявил, что в США заранее знали о мятеже Пригожина. Фото: REUTERS

Центральное разведывательное управление США заранее знало о мятеже Евгения Пригожина. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее», - сказал Бернс, выступая на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Мероприятие проходит 18-21 июля в Колорадо.

Глава американского разведывательного ведомства добавил, что не намерен вдаваться в детали, но назвал мятеж Пригожина «захватывающим эпизодом».

Ранее политолог Баширов заявил, что Пригожин давно готовился к вооруженному мятежу. Подробности здесь на KP.RU.

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