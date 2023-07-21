Что произошло в ночь на 21 июля

В России разрабатывают новую систему оплаты за ЖКУ. Фото: Артем КИЛЬКИН

В России готовят изменения в системе оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Минстрой разрабатывает систему спецсчетов, на которых будет аккумулироваться плата за коммунальные услуги. Это позволит жильцам дома постоянно контролировать, как управляющая компания использует эти средства. Со специальных счетов деньги могут быть перечислены только организациям, поставляющим в дома воду, электричество и тепло.

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