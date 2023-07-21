Байден не смог самостоятельно найти выход со сцены после выступления в Филадельфии Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз не смог сам уйти со сцены после своего выступления на мероприятии в Филадельфии. Об этом стало известно из видео, опубликованном на YouTube-канале GOP War Room.

В ролике можно увидеть, как американский лидер после окончания своего выступления поблагодарил аудиторию, после чего повернулся к своему помощнику и сделал определенный жест руками, который скорее всего означает то, что ему нужна помощь.

После этого Байден сделал шаг к помощнику и на мгновение застыл, а вышедший ему навстречу сотрудник указал ему правильный путь. Только после этого президент США повернулся в нужную сторону и смог покинуть сцену.

Ранее KP.RU рассказывал о еще одном странном случае с президентом Соединенных Штатов. В конце своего визита в Финляндию он попытался укусить ребенка за плечо, несколько раз постучав зубами возле него. Маленькая девочка на руках у матери все это время пыталась отстраниться от Байдена.