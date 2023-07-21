Мужчина выбросил годовалого ребенка с третьего этажа в Комсомольске-на-Амуре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил с балкона третьего этажа полуторагодовалую девочку из-за плача. Малышка выжила, но у нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Об этом «КП-Хабаровск» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Произошел инцидент в то время, когда девочка находилась у 47-летней няни, которая поругалась с мужем и пошла вместе с ребенком к своему знакомому. Там они распивали спиртное, а ребенок все время плакал. Именно плач малышки и стал триггером для 37-летнего мужчины, который решил бросить ее с балкона третьего этажа.

Женщина не успела остановить его, но сразу же вызвала скорую помощь. После этого на место прибыли и сотрудники правопорядка, которые задержали мужчину и теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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