В Госдуме анонсировали новую индексацию пенсий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб анонсировала новую индексацию пенсий, которая должна состоятся с 1 августа 2023 года.

Депутат уточнила, что пенсию для работающих пенсионеров проиндексируют до трех пенсионных баллов (371,31 рублей).

«С 1 августа все работающие пенсионеры проиндексируются. Это не значит, что на три балла все. Кто-то заработал один балл, кто-то два, но больше трех, к сожалению, не получается», – пояснила парламентарий в беседе Ura.Ru.

Бессараб напомнила, что в общей сложности пенсионный коэффициент в России стоит 123 рубля 77 копеек. «Можете сами посчитать, какие незначительные это деньги», - заявила она, подчеркнув, что в будущем необходимо разрешить зарабатывать пять баллов за год работы.

Напомним, с 1 июля 2023 года в России повысили пенсии для трех категорий пенсионеров. Как сообщалось, перерасчет пенсий проводят автоматически.