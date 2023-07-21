Синоптик Шувалов:на выходных 22 и 23 июля жары в Москве не ожидается Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на ближайшие выходные. 22 и 23 июля не стоит рассчитывать на жаркую погоду, воздух прогреется максимум до 21 градуса. Это в субботу, 21 июля, а в воскресенье будет прохладнее – до 16-19 тепла.

- Суббота в столице, как и в пятницу, пройдет без дождей, однако температура будет не очень высокой, - говорит синоптик NEWS.ru.

В субботу ветер будет западный, до 4 метров в секунду. А в воскресенье до 3 м/с.

- 23 июля ожидаются осадки,- говорит синоптик.

После погода выровняется, ждать резких перепадов не стоит. Циклон "Харон", который властвует над Средиземным морем, не затронет Россию. Так что аномальной жары в 50 градусов можно не опасаться.