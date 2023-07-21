Крючков призвал не снимать видео с Крымского моста Фото: REUTERS

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал российских граждан отказаться от съемки видео с Крымского моста, указав на то, что такие кадры может использовать противник.

Крючков отметил, что на данный момент Россия живет в условиях специальной военной операции, напомнив также, что украинская армия уже дважды наносила удары по магистрали через Керченский против. Он также сообщил, что при любой теоретической опасности с Крымского моста убирают людей и машины.

«Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», - написал советник главы региона в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, накануне оперативный штаб Республики Крым сообщил о возобновлении движения на Крымском мосту.

Напомним, рано утром в понедельник, 17 июля, по Крымскому мост были нанесены два удара, в результате которых обрушился один пролет, а еще один сошел с опоры. Кроме того, погибли два человека.