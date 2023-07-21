Онколог назвал первые сигналы опухоли в кишечнике, на которые стоит обратить внимание

Онколог Беджанян назвал проблемы в работе кишечника первыми сигналами опухоли. Фото: Shutterstock

Проблемы с кишечником являются одними из самых распространенных. Однако, часто они проходят незаметно для человека и не всегда сопровождаются явными симптомами, что может привести к задержке обращения к врачу и ухудшению ситуации, пишет АИФ. Один из анализов, который помогает оценить состояние здоровья кишечника, является анализ кала на наличие скрытой крови, отмечает хирург-онколог Аркадий Беджанян.

Наличие скрытой крови в кале может свидетельствовать о различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Однако, обнаружение скрытой крови само по себе не является окончательным диагнозом, а лишь указывает на необходимость проведения дальнейшего обследования.

Тест на скрытую кровь является одним из методов скрининга, который помогает выявить проблемы в кишечнике. В случае положительного результата этого теста требуется проведение дополнительных исследований, таких как колоноскопия, для подтверждения диагноза.

Скрининг на скрытую кровь рекомендуется для людей определенного возраста и с повышенным риском развития заболеваний кишечника. Регулярное проведение таких тестов может помочь выявить проблемы на ранних стадиях и значительно улучшить прогнозы лечения.

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