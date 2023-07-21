Марочко: ВКС нанесли удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские воздушно-космические силы нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали РИА Новости со слов военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

— За истекшие сутки нанесены групповые удары по украинским позициям в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка, Невское, Макеевка, Новоселовское, Терны, — заявил Марочко.

Он также добавил, что удары наносились различными средствами с применением армейской авиации. Ракетно-бомбовые удары уже неоднократно доказывали свою эффективность.

По его словам, после того, как ВКС России нанесли поражение живой силе и военной технике украинских подразделений, подразделениям удалось вернуться на места дислокации без каких-либо потерь. При этом российские военнослужащие продолжают атаки по направлению Ямполя и в районе Торского.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продолжили наносить удары возмездия по объектам инфраструктуры в Одессе и Ильичевске. Удалось поразить цеха производства и места хранения безэкипажных катеров.