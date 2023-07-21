«АвтоВАЗ» применил санкции к трем дилерам, завышавшим цены на Lada

Фото: info.avtovaz.ru

АвтоВАЗ применил коммерческие санкции к трем московским дилерам «Торгмаш», «Техинком», а также «Автогермес», которые завышали стоимость автомобилей Lada Vesta. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил официальный представитель компании.

«С их стороны это были единичные случаи, к ним применены меры коммерческого характера», - приводит РИА Новости ответ представителя компании на вопрос о результатах проверки трех московских дилеров.

АвтоВАЗе не привел подробностей коммерческих санкциях, но сообщил, что применить могут не только о штрафы. Кроме того, в компании предупредили, что продолжают такую проверки дилеров и постоянный мониторинг цен на Lada.

Напомним, 10 июля этого года президент российского завода АвтоВАЗ Максим Соколов предупредил о возможном повышении цен на автомобили Lada из-за роста курса доллара. По его словам, повышение стоимость может произойти после прекращения поставок импортных материалов.