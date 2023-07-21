Российские войска уничтожили расположения ВСУ и наемников в Николаеве Фото: REUTERS

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что недавним ударом российских войск было уничтожено место расположения украинских солдат и иностранных наемников в гостинице «Ингул», которая расположена недалеко от судостроительного завода в Николаеве.

Лебедев заявил, что российские войска ударили по нескольким целям, а взрывы были отмечены в морском порту и на другой верфи, которая связана с производством военных катеров.

«Также известно, что были поражены цели на предприятии "Нибулон" - некие емкости. И известно со слов местных жителей о том, что был большой удар по порту "Ника-Тера" с детонацией», - приводит РИА Новости заявление подпольщика.

По его словам, в течение нескольких часов после нанесенного удара были перекрыты все подъезды к территории. Как уточнил Лебедев, проехать могли только скорые, а также пожарные и спасатели.

Напомним, в пятницу, 21 июля, стало известно, что российская армия взяла девять объектов на Двуреченском направлении. Уточнялось, что речь идет о четырех наблюдательных постах и пяти опорных пунктов украинских войск.