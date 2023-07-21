Минобороны провело учения по изоляции судоходства в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска провели учения по изоляции района Черного моря, который был закрыт для судоходства после окончания зерновой сделки. Об этом рассказали в Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации.

— В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря, — рассказали в оборонном ведомстве.

Также отмечается, что учения прошли успешно, что подтвердилось благодаря информации с беспилотников и данным телеметрии. В ходе прошедших учений отрабатывалась процедура задержания судна-нарушителя. Черноморский флот показал свою эффективность в подобных операциях.

Напомним, что ранее в Министерстве обороны предупредили мореплавателей, что гуманитарный коридор, действующий в рамках зерновой сделки, прекращает существование. С 20 июля 2023 года все суда будут рассматриваться, как потенциальные перевозчики военных грузов.