Марочко: ВСУ дистанционно минируют окрестности Купянска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные дистанционно минируют окрестности Купянска, расположенного в Харьковской области и подконтрольного Киеву. Такое заявление в пятницу, 21 июля сделал подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не считаются с созданием угрозы для мирного населения.

«Для замедления продвижения наших войск украинские боевики произвели дистанционное минирование окрестностей населенного пункта Купянск, в том числе там, где еще проживают мирные граждане», - приводит РИА Новости заявление подполковника в отставке.

По его словам, украинские войска осуществляют минирование противопехотными и противотанковыми немецкими минами АТ2, используя ракетные системы залпового огня (РСЗО).

Напомним, накануне председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что командование украинских войск использует тактики «мясных штурмов» в Запорожской области. По его словам, солдаты ВСУ разминируют минные поля собственными трупами.