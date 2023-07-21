В ВСУ назвали российский Су-35 одним из лучших самолетов

В ВСУ назвали российский Су-35 одним из лучших боевых самолетов Фото: REUTERS

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат назвал российский истребитель Су-35 одним из самых лучших боевых самолетов, отметив, что он представляет угрозу для Киева.

«У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов … Основной самолет, который представляет для нас угрозу, - это Су-35. Это нужно признать», - заявил представитель ВСУ в интервью «РБК-Украина».

Как отметил Игнат, российский истребитель имеет серьезное вооружение, а также технологичен. Кроме того, он указал на наличие радара, который помогает видеть цель, и прицельно-навигационный комплекс, позволяющий сопровождать и вести огонь сразу по ряду воздушным целям.

«Кроме того, у него есть средства защиты, средства радиоэлектронной борьбы и так далее», - добавил представитель ВСУ, напомнив, что у России также есть многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

Напомним, 10 июля этого года первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков объявил, что российские предприятия вдвое нарастили выпуск истребителей Су-30, Су-34 и Су-35 для нужд специальной военной операции, отметив эффективность этих самолетов на линии соприкосновения.