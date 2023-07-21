Семейная пара с внуком пропала на реке Лена во время рыбалки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Киренском районе Иркутской области пропала семейная пара с внуком на реке Лена. 55-летний мужчина и 46-летняя женщина с пятилетним мальчиком отправились на рыбалку 15 июля, но с тех пор они бесследно пропали. Об этом «КП-Иркутск» рассказали в местной прокуратуре.

На данный момент в ходе разыскных мероприятий удалось найти только их затопленную лодку с личными вещами, спасательными жилетами и рыболовными снастями.

Спасатели продолжают поиски пропавших, которые должны были вернуться домой еще 17 июля. Следственный комитет уже начал проверку по факту причинения смерти по неосторожности. В ходе проверки следователям предстоит выяснить все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае утонул семилетний ребенок. По предварительной информации мальчик был на реке Сереж в поселке степной вместе с двумя несовершеннолетними родственниками.