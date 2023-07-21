Под завалами после рухнувшей крыши колонии в Нижнем Тагиле нашли тело второго рабочего

Под завалами после обрушения крыши колонии в Нижнем Тагиле нашли тело второго рабочего Фото: Олег ЗОЛОТО

После обрушения крыши исправительной колонии в Нижнем Тагиле под завалами нашли тело второго рабочего. До этого было известно об одном погибшем работнике. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Следственном комитете региона.

Помимо этого ранее сообщалось о том, что третий рабочий получил серьезные травмы и его госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Из-за обнаружения второго погибшего в результате происшествия следователи решают вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжелую статью. В случае утяжеления статьи, виновным в гибели двух человек может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что во время обрушения крыши исправительной колонии в Нижнем Тагиле под завалами оказались три рабочих. Всего же на объекте работали четыре человека, но незадолго до происшествия один из них ушел в другую часть здания.