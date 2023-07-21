Новак заявил о подготовке предложений по стабилизации цен на бензин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рост биржевых цен на бензин в России будет вскоре остановлен. По его словам, принимаются соответствующие меры, на рынке ситуация уже начала стабилизировать.

«У нас есть предложения. Я совещание проводил, поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будут конкретные предложения, мы их озвучим», - заявил вице-премьер РФ.

Новак отметил, что стоимость в рознице на бензин и дизельное топливо держатся на уровне инфляции, поэтому на самом потребителе происходящие изменения с ценами никак не сказалась.

Как уточнил вице-премьер РФ, на данный момент российское правительство не намерено возвращаться к практике заградительных пошлин, но могут быть введены квоты на экспорт.

Напомним, в начале мая этого в Минэнерго РФ призвало нефтяные компании увеличить предложение бензина АИ-95 на бирже, а также вместе с Минфином РФ начали рассматривать возможность ограничения вывоза топлива за рубеж.