Госдума РФ приняла закон о комплексных изменениях в налоговой сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума РФ в пятницу, 21 июля, приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон о комплексном изменении в налоговой сфере, который среди прочего направлен на установление упрощенного порядка введения разовых налогов, в том числе налог на сверхприбыль.

В документе говорится о том, что от оплаты сбора были освобождены застройщики, которые выплачивали дивиденды, а также проблемные финансовые организации. Кроме того, были освобождены и те компании, которые активно инвестируют в рынок стран.

В список тех, кому не нужно будет оплачивать данный налог, также попали, те, кто платит единый сельхозналог, малый и средний бизнес, предприятия из сферы угледобывающей и нефтегазовой отрасли.

Кроме того, в закон были включены изменения, которые касаются НДС, НДФЛ, а также налогообложения личных фондов и имущественных налогов.

Напомним, что ранее российское правительство одобрило введение налога на сверхприбыль крупных компаний. Тогда отмечалось, что этот налог не коснется компаний, созданных после 2020 года и тех, чья прибыл за последние годы не превышала 1 млрд рублей