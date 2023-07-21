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НовостиПроисшествия21 июля 2023 7:46

ФСБ задержала мужчину при попытке покупки взрывчатки в Белгородской области

Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы
Роман ПОЛОСИКОВ
ФСБ в Белгородской области задержали мужчину при попытке покупки взрывчатки

ФСБ в Белгородской области задержали мужчину при попытке покупки взрывчатки

Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Белгородской области задержали мужчину, который хотел купить взрывчатые вещества и взрывные устройства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Задержать его удалось в момент, когда он забирал взрывоопасные предметы из специального тайника, который был расположен в районе поселка Дубовое Белгородского района.

В ведомстве отметили, что мужчина планировал дальше реализовывать взрывчатку на территории России с неустановленными лицами. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц.

Ранее стало известно, что сотрудникам ФСБ удалось задержать гражданина Украины, который передавал данные о российских военных на постах Запорожской АЭС. Украинец вел свою шпионскую деятельность из Энергодара, а полученные данные он передавал своему родственнику, который находится в рядах ВСУ.