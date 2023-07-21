Роскачество: отключение поиска сетей Wi-Fi продлит работу батареи смартфона Фото: Иван ВИСЛОВ

Пользователи могут продлить время работы своих смартфонов, если будут выполнять ряд простых действий. Прежде всего, необходимо отключить поиск сетей Wi-Fi, когда вы им не пользуетесь, и Bluetooth-соединений. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Роскачестве.

«Таким образом, телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом», - объясняют специалисты.

Также пользователю стоит отключить вовсе, или оставить хотя бы самые необходимые уведомления, так как они тоже влияют на расход заряда батареи. В целом, подчёркивают эксперты, в телефоне очень много фоновых приложений, которые расходуют заряд. Это делают даже живые обои с анимацией, так как нагружают графический процессор.

Многие аналитические приложения и сервисы также тратят зарядку, постоянно отслеживая местоположение смартфона. Чтобы избежать этого, необходимо отключить функцию «Отправлять данные для диагностики». Также специалисты советуют отключать push-уведомления, так как экран смартфона, в целом, является самой «прожорливой» его частью, и если он не будет загораться при появлении уведомлений - заряд также сохранится дольше.

Ранее KP.RU сообщил, чем люди рискуют, когда продают неизвестным свои старые смартфоны.