Госдума в третьем чтении приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний в третьем чтении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума Российской Федерации в окончательном третьем чтении приняла закон, устанавливающий единоразовый налог на сверхприбыль для крупных компаний. Инициатором этого документа было Правительство страны.

Сам же налог необходимо уплатить не позднее 28 января 2024 года, а зачисляться выплаты будут исключительно в федеральный бюджет. Всего же от поступления налога в бюджет должно поступить 300 миллиардов рублей.

Ранее KP.RU в статье рассказывал с кого будут брать налог на сверхприбыль и в каком размере. Налог необходимо будет заплатить компаниям, прибыль которых была больше одного миллиарда рублей в период с 2021 по 2022 год.

При этом освобождаются от этого налога компании нефтегазового и угольного секторов. Эксперты же отмечают, что эта инициатива действительно будет единоразовой и о повышении налогов на данный момент государство не думает.