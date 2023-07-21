В Минцифры РФ назвали сроки приема заявок на отсрочку для IT-специалистов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

IT-специалисты в период с 24 июля по 8 августа 2023 года могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва текущего года. Такое заявление сделали в Минцифры РФ, напомнив, что такая заявка подается на портале «Госуслуги».

Отправить данные могут компании, где работает IT-специалист. Отмечается, что это может пригодиться при отсутствии у сотрудника личного кабинета на портале «Госуслуги».

Компании, в которых работает IT-специалист, обязаны провести проверку данных, а также подтвердить их и отправить списки своих работников на отсрочку в Минцифры до 11 августа текущего. Ведомство направит все списки в Министерство обороны РФ до 31 августа 2023 года.

«С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке», - уточнили в министерстве.

Напомним, в пятницу, 21 июля, в Госдуме заявили, что призывной возраст срочной службы в России составит от 18 до 30 лет, уточнив при этом, что такие изменения начнут действовать с весеннего призыва 2024 года.