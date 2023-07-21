Politico: недовольство среди солдат ВСУ может привести к конфликтам на Украине Фото: REUTERS

Среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) зреет недовольство, которое может привести к конфликтам в стране. Об этом написало Politico.

«Не скрою, что в рядах военнослужащих зреет недовольство», - цитирует издание военного врача ВСУ.

По его мнению, если власти Украины не изменят порядок участия жителей страны, то это выльется в беспорядки. Военный медик пояснил, что солдаты недовольны тем, что на Украине есть несправедливость, согласно которой не все служат в армии.

Кроме того, по данным военнослужащего, солдаты ВСУ морально и физически истощены, так как большинство из них уже около года находятся на передовой.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что командование украинских войск использует тактики «мясных штурмов» в Запорожской области. По его словам, солдаты ВСУ разминируют минные поля собственными трупами.

Британская газета Times также ранее сообщала, что спустя три недели после начала наступательных действий на фоне тяжелых потерь военные Вооруженных сил Украины начали испытывать разочарование из-за возложенных на них ожиданий.