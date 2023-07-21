Двое мужчин пострадали при падении стрелы башенного крана в Иванове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате падения стрелы башенного крана на строительной площадке в городе Иваново пострадали двое мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

— В результате происшествия пострадали двое мужчин. У одного из них зафиксирована травма головы, у второго — травма пальца, — сообщили в экстренных службах.

В Следственном комитете региона подчеркнули, что оба пострадавших доставлены в медучреждение, где им оказывается необходимая помощь. Сейчас же правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, к которой подключилась и областная прокуратура.

Ранее стало известно, что в результате обвала крыши в исправительной колонии в Нижнем Тагиле погибли двое рабочих. Еще один получил серьезные травмы. Уголовное дело планируют переквалифицировать на более тяжелое и ответственный за происшествие может получить срок до семи лет тюрьмы.