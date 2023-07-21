Больницы Кузбасса получили 24 новых автомобиля

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Новые автомобили УАЗ- 2206 поступили в 12 больниц Кузбасса. Машины, закупленные в рамках нацпроекта «Здравоохранение», будут обслуживать пациентов на сельских территориях и в городах с населением менее 50 тысяч человек. На покупку медтехники из федерального и областного бюджетов было выделено 35 млн рублей.

«Мы планомерно обновляем автопарк кузбасских больниц в малых городах и сельских территориях. Новые машины улучшенной проходимости позволят врачам и фельдшерам оперативно оказывать медицинскую помощь, так как некоторые населенные пункты находятся в десятках километров от учреждений здравоохранения. Они станут надежными помощниками медиков в проведении выездов для диспансеризации, вакцинации и оказания неотложной помощи жителям Кузбасса», - рассказал губернатор региона Сергей Цивилев.

Пять «уазиков» получила Прокопьевская районная больница, четыре машины отправились в Ленинск-Кузнецк, три – в Гурьевск. Всего за пять лет в медучреждения Кузбасса поступили 387 новых автомобилей.